Giornata della carità, varie iniziative per Libano e Kenya

Domani, in occasione della Giornata diocesana della carità, il vescovo mons. Livio Corazza celebrerà la messa alle 11 nella chiesa di Santa Maria Assunta della Pianta mentre martedì 12 alle 20.30, presso il salone parrocchiale di via Tripoli, si svolgerà la ‘Serata sulla mondialità’ in cui verranno condivisi aggiornamenti sulle attività di solidarietà della Caritas diocesana in Kenya e in Libano.

"Quella della mondialità – afferma Filippo Monari, direttore della Caritas della diocesi Forlì-Bertinoro – è un’esperienza da cui non si può prescindere tanto impregna la nostra quotidianità, portando con sé nuove sfide ma anche moltissima ricchezza. Ormai è consolidato il rapporto di Caritas con il Kenya e, attraverso il ‘Comitato per Wajir’, la nostra diocesi sta garantendo una preziosa costanza nel sostegno alle opere fondate da Annalena Tonelli. Sempre ricca di aiuti e progetti, inoltre, l’esperienza con il Libano, portata avanti in stretta connessione con altri soggetti della nostra città. Partirà inoltre a breve una delegazione per le Filippine per aprirci alla costruzione di nuove e fruttuose connessioni. La Caritas e il Comitato per la lotta contro la fame nel mondo cureranno la prossima estate l’accoglienza di 10 ragazzi del Libano e due delle Filippine, che saranno accolti da altrettanti ragazzi forlivesi in un ‘Campo della mondialità’, occasione per dare concretezza alla fratellanza tra i giovani in un’ottica di servizio e costruzione di nuovi ponti di pace".

Continua così l’attività di solidarietà e di aiuto della Caritas, guidata da Monari, e del Comitato per la lotta contro la fame nel mondo, di cui è presidente Davide Rosetti, in uno spirito di servizio e nel ricordo di Annalena Tonelli, la missionaria forlivese di cui lo scorso ottobre sono stati ricordati i vent’anni dalla morte. Per donazioni: iban IT98M0854213200000000077081, per info 0543 30299, segreteria@caritas-forli.it.

a. r.