Giornata della consapevolezza: domani convegno sull’autismo

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’autismo il Teatro Verdi di Forlimpopoli ospita domani dalle 10,30, il convegno ‘Esperienze sull’autismo’ promosso dalla Fondazione Fornino-Valmori, l’associazione ‘Gambettola Eventi’ e la cooperativa Cad, con la collaborazione della Protezione Civile artusiana e il patrocinio dei Comuni di Forlimpopoli e Gambettola. L’incontro si aprirà con i saluti degli organizzatori e dei sindaci, a cui seguirà l’intervento dello psicologo Luca Urbinati, che parlerà dei ‘Disturbi dello spettro autistico: prospettive per l’inclusione’. In scaletta una nutrita serie di contributi di esperti e operatori: Lorenzo Lombardi (educatore della ‘Lamberto Valli’), Sara Alessandrini (psicologa e coordinatrice di ‘Insieme per crescere’), Sara Pignatari (vice presidente dell’Ente Folkloristico e Culturale Forlimpopolese), Elisa Urbinati (coordinatrice Cad), Antonella Frangella dell’associazione ‘Incontro senza barriere’. Il convegno si inserisce in un più ampio progetto di inclusione sancito da un protocollo d’intesa sottoscritto dal Comune di Gambettola, la Fondazione Fornino-Valmori, la cooperativa Cad e l’associazione Grd di Cesena.

ma.bo.