Giornata della donna, consulenze psicologiche gratuite ogni mercoledì

In occasione della ’Giornata Internazionale della Donna’ prevista per sabato 8 marzo, la psicologa Linda Giuditta Bari, promuove informazione, prevenzione e cura al femminile offrendo consulenze psicologiche a titolo gratuito ogni mercoledì del mese di marzo (nei giorni 5, 12, 19, 26, in piazza Falcone e Borsellino 21). "Lo scopo dell’iniziativa è quello di avvicinare la popolazione femminile alla prevenzione psicologica e a percorsi di sostegno psicologico personalizzati".

Info: www.lindagiudittabari.it