Giornata della famiglia, gli eventi in programma

Anche il Comune di Forlì, in occasione del 15 maggio, celebra la Giornata internazionale della famiglia, istituita nel 1993 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per richiamare l’attenzione sul ruolo fondamentale della famiglia. Per l’occasione, oggi dalle 20 a mezzanotte sarà simbolicamente illuminata la fontana di piazza Ordelaffi, davanti al Palazzo della Prefettura. Alle 15 ci sarà poi la visita del vicesindaco Vincenzo Bongiorno, con la coordinatrice della Consulta comunale delle Famiglie Maria Cristina Terenzi, al Centro di Aiuto alla Vita - Forlì Odv in via Giovita Lazzarini 2, dove verrà inaugurata la Biblioteca per la Vita, dove trovare pubblicazioni dedicate al tema. Alle 16 il vicesindaco e la coordinatrice saranno al Centro per le Famiglie in via Fortis 12. Bongiorno sarà alla Sala della Camera di Commercio in Piazza Saffi alle 18 per l’evento ’Nascere e Crescere a Forlì: dati, politiche e progetti in corso’, che vedrà anche la partecipazione del sindaco Gian Luca Zattini, della giornalista Raffaella Tassinari, delle assessore Paola Casara e Angelica Sansavini, e dei contributi di Elena Ugolini e di Matteo Orlandini.