Giornata della gioventù ’Lieti nella speranza’ a San Mercuriale

Domani si svolgerà nella basilica di San Mercuriale la 38ª Giornata mondiale della Gioventù, celebrata in tutte le Diocesi, dal titolo ‘Lieti nella speranza’, tema del messaggio che Papa Francesco ha inviato per l’occasione. Alle 9.30 è prevista l’accoglienza, alle 10 la testimonianza di Dario Reda, alle 11 la messa presieduta dal vescovo, mons. Livio Corazza (nella foto).

"Alla Gmg di Lisbona Papa Francesco ci ha detto che abbiamo ‘radici di gioia’ e possiamo esserlo per gli altri – afferma don Andrea Carubia, responsabile della pastorale giovanile diocesana – perciò abbiamo pensato a un’occasione per valorizzare e riconoscere le nostre radici di gioia. Tutti i giovani sono invitati a partecipare con nonni, familiari ed educatori che sono stati per loro radici di gioia. Ascolteremo Dario Reda, che ci racconterà qual è stata la sua radice e come la sua vita sia cambiata dopo l’incontro con Dio".

Dario Reda, giovane insegnante, agnostico, tifoso dell’Inter, dopo un gol di Adriano rimane colpito quando il calciatore alza la maglietta e mostra la scritta ‘Fil 4,13’. Incuriosito, impara che si trattava della frase di San Paolo ai Filippesi: "Tutto posso in Colui che mi dà forza". Da lì inizia il suo cammino di conversione che lo porta a ricevere il battesimo nel 2011. Oggi commenta ogni settimana su Youtube il Vangelo della domenica, è impegnato nella preparazione di adulti al battesimo e racconta ai giovani la sua conversione.

Alessandro Rondoni