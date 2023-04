Giornata della Terra, ancora tante iniziative

Continuano le iniziative promosse dal Comune di Bertinoro in occasione della giornata mondiale della Terra. Alle 10 nel palazzo Comunale verrà inaugurata la mostra ‘Laudato sì’, visitabile fino al 25 aprile. A Fratta Terme nel pomeriggio laboratori e passeggiata con raccolta rifiuti. Mentre in rocca e in piazza della Libertà caccia al tesoro e laboratorio di arte. Domani il programma chiude con la passeggiata didattica alle 10 da largo Cairoli e l’inaugurazione del parco ‘Laudato sì’ a Dorgagnano alle 15. Info su: www.visitbertinoro.it.