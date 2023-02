Giornata della vita consacrata, messa del vescovo per i religiosi

di Alessandro Rondoni

Oggi, in occasione della Giornata della vita consacrata, i religiosi e le religiose della diocesi di Forlì-Bertinoro andranno in preghiera in cattedrale davanti all’immagine della Madonna del Fuoco. Alle 16.45 ci sarà la recita del rosario e alle 17.30 la messa presieduta dal vescovo, mons. Livio Corazza, con la tradizionale benedizione delle candele, da cui il nome ‘Candelora’ dato alla festa, e con la processione all’altare della Madonna del Fuoco.

Nella diocesi di Forlì-Bertinoro attualmente sono diciotto gli ordini religiosi presenti e operanti con varie attività: tredici istituti femminili, di cui tre di clausura, le Agostiniane a Forlimpopoli, le Clarisse Urbaniste di Montepaolo e le Clarisse in San Biagio, e cinque istituti maschili. Presenti in diocesi anche un eremo, a Berleta di Santa Sofia, e alla Badia di Bertinoro la casa madre delle Clarisse francescane missionarie del SS. Sacramento, fondate dalla Venerabile Madre Serafina Farolfi.

Frati e suore prestano la loro opera in varie realtà educative, assistenziali e pastorali. Sono cappellani in ospedale, come i Servi di Maria di San Pellegrino, o educatori tra i giovani, come i Salesiani. All’educazione si dedicano anche diverse suore nelle scuole materne ed elementari paritarie, fra cui le Francescane di via Cantoni, le Apostole del Sacro Cuore della Beata Clelia Merloni.

Sono impegnati in particolare in opere di carità i Camilliani a Predappio, le Carmelitane della Casa della Carità di Bertinoro; in case famiglia le Orsoline dell’Opera Madonnina del Grappa a Galeata, le suore della Sacra Famiglia a Rocca San Casciano e le Figlie della carità di San Vincenzo de’ Paoli a Forlimpopoli; in case di riposo le Figlie di Maria Immacolata di San Pietro in Vincoli.

Altri ancora tra frati e suore si dedicano alla pastorale e alla formazione come, nello specifico, le Josephine a Galeata, le Dives in Misericordia di San Pietro in Trento, i Saveriani di San Pietro in Vincoli, i Servi del Cuore Immacolato di Maria di Vecchiazzano.

Nel corso degli ultimi anni, fra l’altro, diversi ordini religiosi, con una presenza in certi casi persino secolare in città, hanno dovuto lasciare la diocesi di Forlì-Bertinoro per le esigenze della loro organizzazione interna, legate tra l’altro al calo delle vocazioni e all’avanzare dell’età dei componenti. Risale all’ottobre 2021, ad esempio, la partenza delle Clarisse Urbaniste del monastero del Corpus Domini in piazza Ordelaffi, accanto alla Prefettura, che hanno salutato la città dopo addirittura 235 anni di presenza.

L’ufficio diocesano per la vita consacrata, infine, con sede in piazza Dante 1, ha come responsabile suor Luisa Vecchi e come assistente ecclesiastico don Roberto Rossi.