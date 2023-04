Giornata dell’autismo Festa e raccolta fondi a scuola per aiutare chi ha questa sindrome

di Francesca Miccoli

Esseri unici e speciali, chiusi in un mondo a parte e per questo troppo spesso emarginati se non addirittura derisi. Sono i bambini e i ragazzi affetti da sindrome dello spettro autistico. Una patologia che spaventa chi non la conosce e soprattutto chi non ha gli strumenti idonei per affrontarla. Domenica è la Giornata internazionale per la consapevolezza sull’autismo istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’Onu per alzare l’attenzione su una condizione che riguarda milioni di persone nel mondo e, secondo le statistiche diffuse dal Ministero del Salute, in Italia colpisce un bimbo ogni 77.

L’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa neurodiversità, contribuire a migliorare la qualità della vita dei ragazzi affetti dalla sindrome e delle loro famiglie, sostenere la ricerca per individuare nuovi interventi terapeutici.

Lunedì mattina il parco delle scuole di Castrocaro Terme e Terra del Sole ospiterà una festa che coinvolgerà tutti i 546 studenti del plesso termale dell’istituto comprensivo della Valle del Montone: un momento conviviale per favorire l’inclusione dei bimbi autistici. Ideatrice dell’iniziativa è Alessandra Esposito, mamma coraggio di una bimba di 11 anni di rara bellezza e intelligenza. Dalle 10,15 nel giardino di viale Marconi 115 avranno luogo una merenda e uno spettacolo degli Eventi Verticali. E’ inoltre in corso una raccolta fondi per consentire agli scolari affetti da autismo – attualmente sono sei i bambini ‘certificati’ nel plesso castrocarese – di essere affiancati nel corso del prossimo anno scolastico da una persona con competenze specifiche. "Sono sempre più numerosi i piccoli che vivono tale condizione – spiega Antonio Citro, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo della valle del Montone, che accorpa le scuole dell’obbligo dei comuni di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Dovadola, Rocca San Casciano e Portico e San Benedetto –. E nel corso dell’anno scolastico capita che vengano diagnosticati nuovi casi. Per questo ho proposto di utilizzare le risorse che in passato venivano impiegate per l’acquisto di magliette e palloncini da distribuire in occasione della festa per assumere una figura professionale con specifica formazione per sostenere gli studenti affetti da autismi. E uso il plurale perché ne esistono varie tipologie. Per la scuola e gli enti locali, che ringrazio per il supporto, è sempre più difficile infatti reperire risorse".

L’obiettivo è raccogliere 2.500 euro, come spiega Alessandra Esposito: "E’ la cifra necessaria per coprire le spese del prossimo anno scolastico. Grazie fin d’ora a tutti coloro che ci sostengono e ci sosterranno. Vorrei inoltre esprimere riconoscenza ai supermercati Conad per la merenda di lunedì, al dirigente scolastico e alla sua vicaria che ci hanno consentito di organizzare l’iniziativa, al Comitato Genitori, che ci permetterà di raccogliere fondi attraverso il suo Iban, alla biblioteca comunale che darà vita ad alcune letture". Chi volesse contribuire alla causa, può effettuare una donazione ad Associazione comitato genitori (Iban IT47H0854267740000000267041) causale Giornata per l’autismo.