Giornata di pulizia delle strade alla Cava

L’associazione di promozione sociale ‘Futura aps’, fondata dal cantautore forlivese Tommaso Venturelli, organizza l’ultima raccolta di rifiuti dell’anno: l’appuntamento è per oggi alle 16 con ritrovo al Polisportivo Cava. "Da lì partiremo per ripulire un quartiere che ha molto bisogno – spiega Venturelli –, infatti l’alluvione ha lasciato detriti e rifiuti sparsi che non sono stati eliminati del tutto". Il pomeriggio sarà accessibile a tutti: "Si uniranno a noi diversi ragazzi disabili – prosegue Tommaso – e alcuni di loro sono in sedia a rotelle. Per noi non c’è alcun problema: ciascuno fa quello che può e ogni aiuto è preziosissimo".