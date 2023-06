Giornata diocesana della famiglia con il vescovo

Si svolge oggi presso il santuario di Fornò la Giornata diocesana della famiglia con ritrovo alle 16.30 e giochi per bambini, sfide per giovani e adulti. Alle 17.30 seguirà la visita guidata al santuario, alle 18 vi sarà la recita del rosario guidato dall’Unitalsi e alle 18.30 la messa presieduta dal vescovo di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza. La giornata si concluderà con un momento di fraternità e di convivialità. "Un pomeriggio di festa – afferma don Stefano Pascucci, vicario episcopale per la Caritas, la pastorale sociale e quella della famiglia –, per testimoniare la bellezza di essere famiglia, dove nell’ordinario può accadere lo straordinario. La famiglia è cardine insostituibile della società, luogo dove si coltivano relazioni, a partire da quelle tra uomo e donna, per passare a quelle generazionali tra padri e figli fino ai legami più impensabili con i vari aspetti della società. Famiglie che non sono eroiche, ma si incontrano insieme perché certe di essere generate da un amore più grande che sperimentano nell’appartenenza alla Chiesa".

Alessandro Rondoni