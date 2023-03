Giornata ecologica, caccia ai rifiuti

Si svolge domani a Tredozio la ‘Giornata ecologica’, organizzata dal Comune in collaborazione con la Protezione civile e le associazioni di volontariato. L’appuntamento è alle 7 del mattino nel piazzale del cimitero, per poi dividersi in squadre con guanti, sacchi e camioncini e raccogliere tutta l’immondizia abbandonata lungo le strade e nei luoghi più caratteristici del territorio comunale dell’alto Tramazzo, fino al lago di Ponte. Commenta la sindaca Simona Vietina, che sarà alla testa dei volontari: "Mi aspetto come sempre una grande partecipazione dei volontari di tutte le associazioni, che amano il proprio territorio e hanno cura dell’ambiente. Di solito il nostro territorio è pulito, ma vogliamo renderlo ancora più curato e accogliente". Nei giorni successivi interverrà Alea, che ha fornito speciali contenitori.