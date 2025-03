Giornata ecologica con i volontari

Domattina dalle 7, meteo permettendo, si effettuerà a Modigliana la ‘Giornata ecologica per la pulizia del territorio’.

Promossa dal Comune in collaborazione con locale Nucleo volontari antincendio - Protezione civile, Consulta giovani, Squadra cinghialai Val Tramazzo, Pro loco. Il programma prevede il ritrovo presso la stazione ecologica in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, nel piazzale davanti al cimitero comunale; alle 7,30 partenza dei volontari per le diverse zone assegnate; alle 12,30 chiusura. Saranno messi a disposizione mezzi comunali e privati. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.