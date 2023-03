Giornata Mondiale del rene, stand informativo in ospedale

In occasione della Giornata Mondiale del rene (domani) anche in Romgna sono state organizzate diverse iniziative di sensibilizzazione per la popolazione.

A Forlì, nell’atrio dell’ospedale Morgagni-Pierantoni verrà allestito un banchetto informativo che offrirà la possibilità di eseguire stick urinario e misurazione della pressione arteriosa, dalle 9 alle 11.

Stessi momenti informativi verranno organizzati all’ospedale di Cesenatico, in quello di Rimini e in quello di Rimini, dove ci sarà anche la possibilità di avere colloqui con un medico nefrologo.