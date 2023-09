Giornata mondiale della sicurezza dei pazienti in piazza

Punti informativi, gadget e dépliant per illustrare ai cittadini come migliorare la propria sicurezza sia in casa che in contesti socio-sanitari: saranno queste le iniziative messe in campo dall’Ausl Romagna per celebrare la Giornata mondiale della sicurezza dei pazienti 2023. Le iniziative di sensibilizzazione avranno luogo a partire da domni in varie sedi romagnole. Forlì sarà coinvolta venerdì con una postazione in piazza Saffi dalle 9 alle 13. I cittadini avranno l’occasione di incontrare medici e non solo per ricevere consigli sui corretti stili di vita e sulle modalità di prevenzione degli incidenti domestici, gestione della terapia farmacologia ecc.