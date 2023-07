Giornata mondiale della gioventù 2023, in 350 da Forlì a Lisbona: “Emozione”

Forlì, 28 luglio 2023 – Sono 350 i giovani che partiranno per il Portogallo, dove Papa Francesco celebrerà la Gmg, ovvero la Giornata mondiale della gioventù dal 1° al 6 agosto. Già stanotte le prime partenze, in pullman: 50 pellegrini che arriveranno a Lisbona dopo una tappa al santuario di Lourdes. Altri andranno in aereo, domenica o lunedì, dal Ridolfi. Il gruppo più numeroso, 305 partecipanti, è quello organizzato dalla Pastorale giovanile della diocesi di Forlì-Bertinoro, altri 30 partiranno con l’organizzazione del Cammino Neocatecumenale, 10 con il movimento di Comunione e Liberazione, un’altra decina con l’Oratorio salesiano del San Luigi. Domenica a Coriano si è tenuto un momento di preghiera con tutti i partecipanti: tra loro anche il vescovo Livio Corazza, insieme ad altri nove sacerdoti e due religiose delle Dives in Misericordia di San Pietro in Trento. “Il Papa ci aspetta e con lui tanti giovani di tutto il mondo – ha scritto Corazza –. Non c’è tempo da perdere, questo mondo ha urgente bisogno di voi. Ne hanno bisogno le nostre comunità per ringiovanire, ma c’è bisogno di voi soprattutto per dare un futuro di pace e di speranza”.

Quest’anno la Gmg, ovvero la Giornata mondiale della gioventù, si terrà a Lisbona da martedì 1° agosto fino a domenica 6. La diocesi di Forlì e Bertinoro parteciperà soggiornando a 10 km da Lisbona, approfittando dell’ospitalità di una parrocchia locale e di alcune famiglie che si sono rese disponibili. Durante le giornate saranno previste numerose attività. Le mattinate saranno dedicate a delle riflessioni collettive e obbligatorie sulle encicliche di papa Francesco, mentre i pomeriggi saranno a disposizione di ogni ragazzo, che sceglierà a quali attività facoltative partecipare tra quelle proposte. Il tutto si concluderà con la messa celebrata dal Pontefice, prevista l’ultimo giorno. Durante la serata di sabato invece, è prevista la tradizionale veglia sotto le stelle, dove i ragazzi provenienti da tutto il mondo si troveranno in un ampio spazio all’aperto e trascorreranno la notte lì. Sono molti i giovani forlivesi che prenderanno parte a quest’esperienza, sia come accompagnatori per i minorenni sia come partecipanti.

Pietro Valmori, 17 anni, è stato incuriosito dai racconti dei ragazzi più grandi della sua parrocchia di Forlimpopoli: "Quello che mi ha spinto a partire è stata la curiosità, il voler vivere l’esperienza in prima persona, anche se da quel che mi hanno detto ne varrà sicuramente la pena. Io partirò insieme a degli amici, i miei compagni scout, e mi affiderò a chi conosce già l’iniziativa per scegliere le attività da fare".

Per alcuni questo viaggio è anche il punto di partenza per ricominciare dopo alcuni mesi difficili a causa dell’alluvione. "Io sono stata colpita in prima persona dalla catastrofe e questo viaggio mi darà l’aiuto per distrarmi dopo un periodo complicato – racconta Irene Fiori, 18 anni, della parrocchia di San Paolo –. Credo che un’opportunità del genere non ricapiti nella vita e che non ci sia periodo migliore di quello nel quale si va ancora a scuola. Io e il mio gruppo sono mesi che ci prepariamo attraverso attività di autofinanziamento, anche durante l’alluvione".

Alcuni dei partecipanti hanno ereditato la voglia di prendere parte a quest’esperienza dai loro famigliari, come Francesco Ravaioli, 16 anni e appartenente ad Azione Cattolica nella parrocchia di San Paolo, che partirà proprio grazie ai racconti del fratello, che ha preso parte alla Gmg in Cracovia nel 2016. "Ciò che mi ha convinto è sicuramente lo spirito di comunità che si respira durante quei giorni, il condividere emozioni con i nostri coetanei di altre città o paesi. Per le scelte delle attività credo che ricadranno sicuramente sugli spettacoli teatrali e sulle esposizioni artistiche, anche se ciò che attendo di più è sicuramente l’incontro con il Pontefice, fine ultimo dell’esperienza".

Nel caso di Mattia Valtancoli, 16 anni, è stato il padre a far nascere il desiderio di partire. Quest’ultimo infatti ha partecipato a due Gmg, quelle di Parigi 1997 e Roma 2000. "Mi aspetto un viaggio che offrirà l’opportunità di conoscere tante persone e culture diverse, anche rispetto a come viene percepita la fede nel mondo. Io durante l’anno vivo in Germania perché frequento un’accademia di danza; quindi, sarà anche un momento di ritrovo con i miei amici della parrocchia di San Paolo che non vedo da tanto tempo".

“Un’esperienza che non capita tutti gli anni e non penso ci sia età migliore dei 16 anni per farla – racconta Nicola Bagnoli della parrocchia di Forlimpopoli –. Mi hanno incuriosito i racconti delle persone vicine e di cui mi fido: educatori, amici ma anche il mio parroco. Durante il soggiorno vorrei passare più tempo possibile in gruppo, per questo sceglierò le attività anche in base a ciò che vorranno fare i miei amici anche se sicuramente andremo a sentire almeno uno dei tanti concerti previsti durante la settimana".