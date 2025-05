Il Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia Romagna, in occasione della Giornata mondiale senza tabacco in calendario sabato propone ‘Muoviti e respira’, camminata per la promozione di una vita libera dal fumo. A Meldola la Casa della Comunità in collaborazione con l’associazione ‘I Meandri Aps’ la camminata parte alle 9 da piazza Orsini. A Civitella, in accordo con la Casa della Comunità dell’alto Bidente, la partenza è alle 10 in piazza Giacomo Matteotti 1 (sotto la torre dell’orologio). Le camminate sono aperte a tutti e gratuite.