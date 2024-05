Giornate Nazionali dei Castelli: grande affluenza, borgo in festa

Inizia con il botto il nuovo corso della Pro loco di Terra del Sole targato Andrea Bandini, nuovo presidente del sodalizio di volontariato dopo il congedo di Luigi Pieraccini. Lo scorso week end la cittadella ha accolto tantissimi visitatori, giunti in occasione delle Giornate Nazionali dei Castelli, promosse dalla sezione Emilia-Romagna dell’Istituto Nazionale dei Castelli, che ha scelto Eliopoli nella ricorrenza dei 460 anni della posa della prima pietra e dei 450 anni dalla scomparsa del fondatore Cosimo I de’ Medici. Uno dei 25 siti selezionati in tutta Italia, il solo in regione, individuato in quanto unicum nel patrimonio architettonico e urbanistico della Romagna. Una duegiorni organizzata in collaborazione con il Comune, la stessa Pro loco e la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Il via sabato con l’apertura della mostra sul progetto di restauro e valorizzazione del Borgo Santa Maria e delle sue casematte, redatto nelle due tesi di laurea magistrale di un gruppo di studenti di Architettura dell’Università di Bologna, guidati dal professor Andrea Ugolini. Il docente si è soffermato sulle tre parole chiave "tutela, conservazione e valorizzazione" di un patrimonio da riconoscere, proteggere, curare senza congelare, "migliorandone la conoscenza in quanto fonte di cultura e garantendone la continuità, mediante il recupero alla sua funzione o l’attribuzione di nuove funzioni compatibili". Al termine la visita guidata al bastione, replicata a cadenza oraria nell’intera giornata di domenica. "Oltre trecento gli intervenuti provenienti anche da Emilia e Toscana – racconta entusiasta Bandini –. Mentre i tesisti hanno illustrato le casematte e il funzionamento del sistema difensivo cinquecentesco, Chiara Canali di Formula Servizi ha condotto altri visitatori alla scoperta della cittadella".

"Il progetto di restauro e valorizzazione del bastione, di proprietà pubblica dal 2019 grazie al contributo della Fondazione Carisp, ci consente di raccontare la nostra storia e il nostro territorio in maniera nuova e aggiornata, soffermandosi sull’architettura militare – ha aggiunto il sindaco Francesco Billi –; in secondo luogo, costituisce l’occasione per individuare un equilibrio di coesistenza tra attualità della vita moderna del borgo e la valorizzazione storica della cittadella".