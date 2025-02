Giorno del ricordo. Martiri delle foibe, numerosi gli eventi commemorativi

Ricorre domani il ‘Giorno del ricordo’, la giornata scelta per commemorare i martiri delle foibe. Per l’occasione, alle 10 si svolgerà la cerimonia istituzionale in via Martiri delle Foibe, alla presenza del prefetto di Forlì-Cesena Rinaldo Argentieri, del sindaco Gian Luca Zattini e delle autorità cittadine (nella foto, la cerimonia del 2024). Renderà gli onori una schierante del 66° Reggimento Fanteria Aeromobile Trieste. Verrà deposta una corona commemorativa presso il monumento in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. A seguire sono previsti interventi di riflessione da parte di rappresentanti delle istituzioni e di familiari. Interverrà Alberto Urizio, presidente dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmata, oltre alle Associazioni combattentistiche e d’arma accompagnati da labari e medaglieri.

Alle 20.30 presso il Campostrino sarà proiettato il docufilm ‘L’ultima spiaggia. Pola fra la strage di Vergarolla e l’esodo’, in collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Forlì-Cesena. Interverranno il regista Alessandro Quadretti, il coautore e direttore dell’Istituto Domenico Guzzo e la presidente Ines Briganti. Il documentario ripercorre la giornata del 18 agosto 1946 attraverso i ricordi dei sopravvissuti: a Pola, unica parte dell’Istria fuori dal controllo jugoslavo di Tito, centinaia di persone, lì per assistere ad una gara di nuoto, caddero sotto l’esplosione di numerose mine apparentemente disinnescate – 65 le vittime accertate. La mancata individuazione dei responsabili finirà per cristallizzare nella cittadinanza la convinzione che Pola fosse una sorta di pedina di scambio nel gioco delle potenze vincitrici della guerra.

Oggi alle 10,30 in via Martiri delle Foibe a Forlì andrà in scena l’evento commemorativo ‘Io ricordo’, in onore dei Martiri delle Foibe. Le rappresentanze locali di Fratelli d’Italia e di Gioventù Nazionale deporranno una corona a suffragio delle vittime dell’eccidio.

Si è inoltre costituito recentemente il ‘Comitato Provinciale Forlì Cesena dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia’, la prima e più antica associazione nazionale, sorta nel 1947, con lo scopo di raccordare e organizzare le decine di migliaia di profughi – italiani autoctoni – provenienti dai territori della Venezia Giulia e Dalmazia. Il presidente del sodalizio provinciale dell’ Anvgd è Alberto Urizio, attuale segretario provinciale di Ugl pensionati: "Il nostro fine è quello di non dimenticare la nostra gente, la nostra terra, i nostri morti perché tutto questo non debba più accadere, anche se le notizie dal mondo di oggi ci direbbe il contrario e far conoscere, dopo tanti anni di colpevole e voluto silenzio, all’opinione pubblica italiana ed in particolare ai giovani, le vicende del confine orientale senza fini politici, ma con l’onestà di raccontare la storia anche delle vittime della violenza dimenticate". Tra gli scomparsi c’è anche il nonno di Alberto Urizio, Antonio, classe 1893, originario di Cittanova d’Istria: di lui si persero le tracce a Umago la sera del 4 agosto del 1946.