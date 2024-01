Giorno della Memoria: eventi in piazza e a scuola

Il Comune e gli studenti di S. Sofia, insieme ad Anpi, Coop reduci combattenti e partigiani e al Gruppo Alpini, si ritroveranno domani alle 10,30 per deporre una corona al monumento a Guelfo Zamboni, Console Generale d’Italia a Salonicco che, nella città greca occupata dai nazisti, salvò dalla deportazione e da morte certa circa 350 ebrei.

A Meldola anche domani saranno proposte alla primaria De Amicis una serie di letture con Rita Aglietti. Sempre domani alle 18, nella sala Versari in piazza Orsini 12, sarà presentato il libro di Roberto Matatia ‘Passerà. Storia di una famiglia ebrea’ (Il Ponte Vecchio). Interverranno il sindaco Roberto Cavallucci e l’assessore alla cultura Michele Drudi che anticipa: "Il Comune contribuirà alla realizzazione dell’edizione 2024 del progetto educativo ’Promemoria Auschwitz’, rivolto agli studenti delle scuole secondarie, sostenendo le spese per il viaggio della memoria e le visite ai campi di Auschwitz-Birkenau, al Museo Storico – fabbrica di Oskar Schindler e all’ex ghetto nazista di Cracovia, nonché tutte le attività formative rivolte a sei studenti meldolesi che partecipano all’iniziativa".

In occasione del Giorno della Memoria, la biblioteca di Modigliana ‘Don Giovanni Verità e Accademia degli Incamminati’ mette a disposizione degli utenti una speciale vetrina dedicata all’argomento per tutto il mese di febbraio. Domani alle 9,30 in piazza Battisti, sarà deposta una corona dal sindaco Jader Dardi alla stele commemorativa che ricorda la francescana modiglianese suor Benedetta Pompignoli, proclamata Giusta fra le nazioni dallo Yad Vashem di Gerusalemme il 1 luglio 2018.

Stasera alle 20,45 nella basilica di San Rufillo a Forlimpopoli si tiene ’A piedi scalzi’, opera in musica dedicata ad Edith Stein-Santa Teresa Benedetta della Croce di Giampiero Pizzol.

La storia di Giovanni Di Veroli, sfuggito al rastrellamento del Ghetto di Roma del 16 ottobre 1943, sarà al centro del nuovo appuntamento con ‘I pomeriggi del bicchiere’, la rassegna promossa dal Comune di Bertinoro, domenica alle 15.30 al Teatro Novelli. Sarà presentato il libro ‘Una stella in campo: Giovanni Di Veroli. Dalla persecuzione razziale al calcio di serie A’ (Persiani, 2023) di Paolo Poponessi. A seguire ‘Kechi Kinnor (prendi il violino)’ con Enrico Fink e I Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo. Per partecipare è necessaria la prenotazione a turismo@comune.bertinoro.fc.it entro le ore 12 di oggi. La prenotazione è valida solo dietro conferma. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Il programma del Comune di Bertinoro comprende anche la visita a ‘I Luoghi della Memoria’ domenica alle 10 con partenza da Piazza della Libertà. Accompagnati dalla guida turistica Ivan Severi, i partecipanti visiteranno il quartiere Giudecca, il Museo Interreligioso e il Palazzo comunale. La partecipazione è gratuita.