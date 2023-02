Giovanardi stasera in concerto alla Rimbomba

L’unica data romagnola del tour di Mauro Ermanno Giovanardi è sul palco del circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro. Stasera, con inizio del concerto alle 21.45, l’artista milanese ripercorrerà, in versione acustica, gli ultimi 25 anni della sua carriera, iniziata ancora prima, negli anni Ottanta. La tracking list del concerto racconterà la sua storia musicale, partendo da alcuni brani dei mitici La Crus (band di culto degli anni ‘80), ai suoi da solista più importanti, passando per i classici della canzone italiana fino a toccare ‘La Mia Generazione’, ultimo lavoro discografico. Le atmosfere sono evocative, dallo stile vintage e dal sapore western morriconiano e minimale al contempo, per dare sempre più spazio alla voce; loop acustici, chitarra, cori per impreziosire e dare più pathos e musicalità all’impianto dello spettacolo. Con lui sul palco anche Marco Carusino alla chitarra acustica, cori e loop. La voce e l’armonica saranno naturalmente di Giovanardi.

A partire dalle 19.30 è possibile cenare con insalate miste, piadine farcite con affettati e formaggi di qualità. Per informazioni e prenotazione (obbligatoria): tel. e whatsapp 333 1296915.

Matteo Bondi