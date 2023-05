Giovane aggredita e rapinata Le porta via l’auto: arrestato

Momenti di paura per una giovane donna, aggredita giovedì pomeriggio in città da un uomo, che poi le ha anche rubato l’auto dandosi alla fuga. I carabinieri hanno comunque arrestato poco dopo l’aggressore. Lo spiacevole episodio è avvenuto in una via del centro storico. Dopo essersi piazzato di fronte al veicolo della donna, in modo da bloccarne il transito, l’uomo, per ragioni ancora non chiare e al vaglio degli inquirenti, avrebbe iniziato un’animata discussione con la ragazza stessa – non è stato riferito se i due si conoscessero –, rimasta inizialmente a bordo intimorita.

In seguito al tentativo della ragazza di ingranare la marcia per riuscire a scappare, l’uomo , infuriato, ha colpito il lunotto posteriore dell’autovettura con un pugno, rompendolo in mille pezzi. Così facendo è poi riuscito ad aprire la portiera e una volta entrato nell’auto, ha trascinato fuori la vittima con forza, gettandola a terra per poi scappare via a grande velocità alla guida del mezzo rubato. Una scena particolarmente violenta. La giovane, pur ancora in preda allo spavento per la paurosa aggressione e per il furto, ha subito fatto scattare l’allarme ed è partita così la chiamata al 113. E’ entrata in azione la sezione operativa della compagnia dei carabinieri, a cui la ragazza ha raccontato quanto le era accaduto. A quel punto, i militari si sono presentati sul luogo in cui è avvenuto il fatto. L’aggressore fra l’altro stava ancora transitando nella zona ed è quindi stato possibile per gli uomini dell’Arma localizzarlo immediatamente. Una volta fermato, lo hanno posto sotto arresto in flagranza di reato e successivamente hanno potuto restituire l’auto, pur danneggiata, alla proprietaria.

L’arrestato deve adesso rispondere dell’accusa di rapina. Il pubblico ministero ha poi disposto che venisse recluso alla casa circondariale della rocca.