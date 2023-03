Giovane bandito in fuga nei campi Arrestato dopo una serie di colpi

È finito in manette dopo essere scappato a piedi nei campi, con una fuga d’altri tempi. E s’è arreso dopo aver trovato rifugio in un capannone, stremato per la corsa. L’accusa contro di lui è rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Ha 25 anni, ed è già stranoto agli archivi della polizia, Marco Lolli, forlivese, ora in cella in custodia cautelare col sigillo del giudice delle indagini preliminari e su richiesta del pm Sara Posa. Secondo quanto ricostruito dagli stessi inquirenti della questura, le ore che hanno preceduto l’arresto del ragazzo sono state quanto mai turbolente. Tra l’altro, stando a fonti di procura, lo stesso giovane risulta essere sospettato anche di una tentata rapina a un fornaio a Meldola, la notte del 6 marzo scorso.

Stando ai fatti che hanno trascinato il ragazzo oltre le sbarre, con un arresto in ’quasi flagranza’, tutto sarebbe cominciato – sempre secondo la ricostruzione degli investigatori – con un furto di cellulari all’interno di un’auto, a Vecchiazzano. A segnalare il colpo alla polizia è stata la coppia vittima del furto. Che ha quindi visto il 25enne scappare nei campi. Gli agenti arrivano poco dopo. Scatta l’inseguimento, a piedi. Il ragazzo poi minaccia i poliziotti con un oggetto contundente prima di rifugiarsi in un casolare abbandonato. Dove viene poco dopo arrestato.

Ma ci sono degli antefatti. Anche questi ricostruiti dall’accusa. Il giovane avrebbe rubato due auto e tentato di rubarne un’altra. Poi avrebbe aggredito l’operatrice di una comunità in cui s’era intrufolato; dopo la fuga si sarebbe introdotto in supermercato di Vecchiazzano, dove avrebbe rapinato una cassiera: in tasca gli agenti avrebbero rinvenuto il denaro asportato con violenza poco prima.