Giovane talento del violino al concerto di Natale

Il giovanissimo violinista Guido Felipe Sant’Anna, appena diciottenne, sarà il protagonista del concerto di Natale promosso dalla Young Musicians European Orchestra, in collaborazione con Emilia Romagna Festival e dal Comune. L’evento si terrà questa sera alle 21 nell’Abbazia di San Mercuriale a Forlì a conclusione della stagione ‘Forlì Grande Musica 2023’.

Insieme alla formazione della Young Musicians European Orchestra, diretta dal maestro Paolo Olmi, Guido eseguirà il concerto K218 in sol maggiore per violino e orchestra di Mozart e il Preludio e Allegro nello stile di Pugnani di Fritz Kreisler.

Nato in Brasile, vincitore di numerosi concorsi internazionali, Guido ha un talento già maturo e sembra destinato ad essere una delle stelle del concertismo della sua generazione. "Lo avevo sentito – racconta il maestro Olmi – in una registrazione sul web su segnalazione di alcuni musicisti della nostra orchestra e me ne aveva parlato con entusiasmo Uto Ughi, ma prima di vederlo alle prove non mi ero reso conto pienamente delle straordinarie doti di questo giovanissimo artista; erano anni che un solista non mi e emozionava così. La bellezza del suono, la tecnica e l’autorevolezza di questo artista mi sono sembrate veramente straordinarie e spero che ritorni molte volte nei prossimi anni".

Il programma della serata sarà completato dalla Suite n. 3 dalla raccolta ‘Antiche Arie e Danze per Liuto’ di Ottorino Respighi e da 3 canzoni di Natale eseguite dal coro Zorynka dei bambini di Ternopil insieme al coro del liceo musicale Canova preparato da Jenny Ballarini, Marina di Marco e Nicoletta Pagliarani.

Il coro dei bambini prima del concerto avrà un incontro con la comunità ucraina di Forlì e poi tornerà in patria dopo un soggiorno di una decina di giorni in Romagna. I musicisti della Ymeo si sono molto affezionati ai piccoli cantori ucraini e hanno manifestato tutto l’affetto e la ammirazione per questi 44 bambini e adolescenti dagli 11 ai 16 anni che dopo un viaggio lungo e impegnativo torneranno alle difficoltà della loro vita quotidiana di un Paese in guerra. "La nostra tristezza per la loro partenza – il commento del vicepresidente di Ymeo Martino Colombo – è mitigata dalla speranza che il coro possa tornare il prossimo anno in condizioni di pace". Prima del concerto i bambini parteciperanno a una cena romagnola di saluto offerta dalla impresa Bassini 1963 e da Estados Cafè.

Per informazioni sulla serata: erconcerti1@yahoo.it