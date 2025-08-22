Giovani, 2.340 imprese. Quasi il 30% sono a Forlì

Al 30 giugno 2025 in provincia di Forlì-Cesena, secondo i dati Infocamere-Movimprese, elaborati dall’Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna, si contano 2.340 imprese giovanili: sono il 6,6% del totale delle aziende attive e nel confronto con il 30 giugno 2024 si registra un calo dell’1,9%.

I principali settori economici risultano il Commercio (22,3%), le Costruzioni (16,9%), l’Alloggio e ristorazione (10,4%), le Altre attività di servizi, soprattutto servizi alle persone, (9,7%), l’Agricoltura (8,3%), le Attività amministrative e di servizi di supporto, tra cui i servizi alle imprese, (5,6%), le Attività professionali, scientifiche e tecniche (5,5%), l’Industria Manifatturiera (5,3%), le Attività finanziarie e assicurative (4,2%) e le Attività immobiliari (3,8%).

I settori con la più alta incidenza percentuale sul totale delle imprese sono le Attività finanziarie e assicurative (11,5%), le Attività amministrative e di servizi di supporto (11,2%), Telecomunicazioni, programmazione e consulenza informatica (11,0%), Altre attività di servizi (9,6%), Attività professionali, scientifiche e tecniche (9,4%), Alloggio e ristorazione (9,1%), Commercio (7,9%) e Costruzioni (7,2%). Prevalgono le imprese individuali (81,2% del totale), seguite dalle società di capitale (12,3%) e quelle di persone (5,6%), che calano tutte: - 0,9% le imprese individuali, -3% le società di persone, -8,6% le società di capitale.

Poco più della metà delle aziende provinciali (52,4%) si trovano nei comuni di Forlì (29,3%) e Cesena (23,1%), con una presenza importante anche nei comuni di Cesenatico (8,5%), Forlimpopoli (2,3%) e Bertinoro (2,3%) e di Savignano sul Rubicone (6,2%), San Mauro Pascoli (3,8%), Gambettola (3,1%), Gatteo (3%) e Longiano (1,5%).

A questi vanno aggiunti i comuni di Meldola (2,5%), Civitella di Romagna (1,3%), Castrocaro Terme e Terra del Sole (1,5%), Bagno di Romagna (1,3%) e Mercato Saraceno (1,2%). Il 55,6% delle imprese giovanili attive si trova nel comprensorio di Cesena e il 44,4% in quello di Forlì. Infine, considerando i comuni con una consistenza delle imprese giovanili almeno uguale all’1%, quelli con la più alta incidenza percentuale sono, nell’ordine, Savignano sul Rubicone (9,1%), San Mauro Pascoli (8,5%), Santa Sofia (8,2%), Gambettola (8,0%), Gatteo (8%), Civitella di Romagna (7,7%), Sogliano al Rubicone (7,4%), Meldola (7,1%), Forlì (6,7%), Cesenatico (6,5%) e Cesena (6,2%).

Gianni Bonali