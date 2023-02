Giovani agricoltori "Uno su 5 è laureato"

L’agricoltura va in controtendenza. Lo dicono i dati elaborati da Coldiretti in relazione all’occupazione giovanile, in base ai quali il settore primario risulta uno dei pochi comparti in cui gli under 35 risultano in aumento rispetto agli anni pre pandemici: nello specifico la crescita registrata a livello nazionale è dell’1% negli ultimi 10 anni, dato che va in controtendenza rispetto ai forti cali registrati dagli altri settori. I numeri assoluti parlano di oltre 55mila giovani imprenditori che hanno scelto di costruirsi un futuro investendo nella terra, dalla coltivazione all’allevamento, dall’agriturismo alle vendite dirette, fino alle bioenergie e all’economia green. L’analisi si basa sul rapporto del Centro Studi Divulga, realizzato in occasione degli Oscar Green, salone della creatività Made in Italy della "Generazione in campo".

"Nello spazio di un decennio, tra crisi, pandemia e guerra – spiega Alessandro Corsini, direttore di Coldiretti Forlì-Cesena e Coldiretti Rimini – il settore agricolo è diventato un punto di riferimento importante per le nuove generazioni, al contrario di altri settori dove si registrano crolli del numero di imprese under 35 che vanno dal 24% per le costruzioni al 25% per il commercio al dettaglio, dal 28% per il tessile al 48% per le telecomunicazioni". Quasi un giovane imprenditore su cinque (19%) è laureato e le imprese giovani hanno di fatto rivoluzionato il mestiere impegnandosi in attività multifunzionali. "Nell’ultimo anno – sottolinea Andrea Alessandri delegato di Coldiretti Giovani Impresa Forlì-Cesena Rimini – sono nate in media 17 nuove imprese agricole giovani al giorno. Le aziende guidate da under 35 hanno una superficie superiore di oltre il 54% alla media, un fatturato più elevato del 75% e il 50% di occupati per azienda in più. Si tratta di imprese con almeno un’attività connessa, indirizzate verso la pratica biologica e verso la commercializzazione dei prodotti aziendali, estremamente digitalizzate". "A ostacolare la crescita restano però – rileva Massimiliano Bernabini, presidente di Coldiretti Forlì-Cesena - le difficoltà legate all’accesso alla terra e quello al credito".