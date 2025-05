Giovani Alla scoperta di natura e legalità

Sono tante le iniziative a Forlì per formare gli adulti di domani e indirizzarli ai valori più importanti. I bambini della classe 3ªA della scuola primaria Saffi, sono stati coinvolti nel progetto ‘Dal chicco di grano alla pasta’. Il percorso aveva sia lo scopo di avvicinare i bambini al mondo della sana alimentazione, sia di far conoscere Pellegrino Artusi. Gli alunni hanno seguito tutto il processo di produzione della farina, e nella fase finale i bambini sono stati seguiti nientemeno che dalle Mariette.

Nella mattina di venerdì scorso, in via Aldo Moro, si è svolta la cerimonia del ‘Giorno della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi’. Alla presenza del prefetto Rinaldo Argentieri, il sindaco Gian Luca Zattini e il consigliere delegato della Provincia Michele Valli hanno rappresentato l’attenzione del territorio con un cuscino di fiori vicino alla epigrafe dedicata a questa ricorrenza. Il 9 maggio del 1978 furono assassinati in luoghi differenti lo statista Aldo Moro e il giornalista Peppino Impastato. Episodi ricordati da Maurizio Gioiello, che ha destinato un pensiero anche al senatore Roberto Ruffilli. Molto emozionante è stato il contributo dei giovanissimi alunni della scuola elementare ‘Melozzo degli Ambrogi’ che hanno proposto una poesia dedicata ad Aldo Moro.

Una giornata alla scoperta della natura, quella che che si è svolta nei giorni scorsi al Nido d’Infanzia Piccolo Blu e Piccolo Giallo, sezioni Orsetti e Lumachine, grazie al contributo di Donne Coldiretti Forlì-Cesena e Rimini. Durante la giornata, i bambini hanno vissuto esperienze uniche nel giardino del nido, raccogliendo foglie e giocando con la terra.

La deputata di Forza Italia Rosaria Tassinari ha incontrato gli studenti di quinta dell’istituto tecnico Matteucci. Attraverso le loro domande, i ragazzi hanno toccato temi centrali per il Paese e il territorio, come la ricostruzione post alluvione, il caro affitti e la precarietà lavorativa giovanile.

Si è tenuto lunedì l’evento inaugurale della mostra ‘Sub Tutela Dei. Il giudice Rosario Livatino’, incentrata sul tema della legalità e dedicata al giudice agrigentino assassinato nel 1990: è allestita nell’androne della Corte d’Assise del Tribunale di Forlì. La mostra è organizzata dalla Sottosezione di Forlì-Cesena dell’Associazione Nazionale Magistrati, dal Comune e dall’Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena e curata dalla Libera Associazione Forense. La mostra è accessibile con ingresso gratuito fino a sabato (al mattino su prenotazione; al pomeriggio negli orari 15:30, 16, 16.30, 17).