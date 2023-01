Giovani cattolici ad Auschwitz E una testimone incontra i bambini

Sedici giovani della diocesi di Forlì-Bertinoro sono stati in Polonia dove hanno visitato il campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, accompagnati da don Andrea Carubia, responsabile della pastorale giovanile diocesana, dal seminarista Francesco Agatensi e da un’educatrice della parrocchia di Coriano. Un’iniziativa che acquista particolare valore, organizzata a poche settimane dalla giornata della Memoria che ricorda le vittime della Shoah, e mentre l’opinione pubblica è ancora scossa dalla sentenza che ha assolto un’ex militante di Forza Nuova per aver indossato a Predappio una maglietta che accostava il lager a un parco dei divertimenti. "Quando è scoppiata la guerra in Ucraina – afferma don Carubia – ho capito che era importante aiutarci e aiutare i giovani a riflettere su questi e su tanti altri avvenimenti tragici della nostra storia, guardandoli anche alla luce della fede". Il sacerdote racconta come è nata l’idea del viaggio, svoltosi dal 12 al 15 gennaio: "Francesco Agatensi mi ha detto della sua intenzione di recarsi ad Auschwitz con alcuni giovani, così abbiamo unito queste due idee ed è nata la proposta. Con i partecipanti ci siamo incontrati più volte prima della partenza per preparare il viaggio con una formazione adeguata e mi ha colpito molto l’interesse dei...