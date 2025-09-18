Giovani e podcast: il corso alla Fabbrica

Il modo di raccontare e diffondere storie di ogni tipo cambia radicalmente con il tempo e il passare degli anni, adattandosi necessariamente alle nuove tecnologie, nuove forme e modifiche dei fruitori. Tra le modalità più in voga è emerso da anni il podcast, metodo di approccio dello storytelling che ormai è divenuto un fenomeno di massa e che attrae milioni di ascoltatori. Per il quarto anno consecutivo prosegue a Forlì l’iniziativa ’Raccontare con il podcast’, laboratorio gratuito di narrazione sonora rivolto ai giovani tra i 15 e i 34 anni che si terrà alla Fabbrica delle Candele in quattro incontri in ottobre nei giorni 9, 16, 23 e 30, sotto la direzione attenta di Matteo Cavezzali e Gianni Gozzoli (nella foto).

Ogni incontro avrà la durata di due ore e mezza, e avrà l’obiettivo di sperimentare la forza della voce e del suono in questo genere di narrazioni in cui i due insegnanti guideranno i partecipanti alle tecniche di scrittura pensate per l’ascolto, registrazione e montaggio, fino alla realizzazione di un episodio finale. Il laboratorio rientra all’interno delle attività del bando Fabbrica 2.0 ed è realizzato con il patrocinio dell’assessorato alle politiche giovanili del Comune.

Cavezzali è scrittore, sceneggiatore, autore teatrale e di podcast, mentre Gozzoli è autore di podcast, formatore e organizzatore di eventi, con una lunga esperienza nella narrazione audio per radio e piattaforme digitali. Per informazioni e iscrizioni è possibile inviare una mail a comefareunpodcast@gmail.com.

Sergio Tomaselli