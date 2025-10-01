Giovani e servizio civile: ecco come presentare domanda

Scadono il 15 ottobre le domande per il servizio civile nel Parco nazionale, con sede operativa a Pratovecchio-Stia (AR) e a Santa Sofia (FC). Il progetto avrà durata di 1 anno. "Le azioni e le attività del progetto cercano di favorire – si legge nella nota dell’ente Parco – in particolare, la divulgazione e la conoscenza della biodiversità attuando anche forme di promozione delle attività compatibili e indirizzate alla gestione e conservazione della biodiversità, con particolare attenzione ad alcune specie".

Il progetto prevede 25 ore settimanali articolate su 5 giorni, per 12 mesi. Ai giovani in servizio sarà corrisposto un assegno mensile pari a 519,47 euro. Può presentare la propria candidatura chi, alla data di presentazione della domanda, possiede i seguenti requisiti: giovani fra i 18 e i 28 anni (29 non ancora compiuti); cittadini italiani, comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia (anche se hanno già svolto il Servizio Civile Regionale). La domanda di partecipazione può essere presentata per un solo progetto, pena l’esclusione da tutti i progetti.

Non può presentare domanda chi ha già svolto il Servizio Civile Universale, e chi abbia in corso o abbia avuto nell’ultimo anno e per almeno sei mesi rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita con l’ente che realizza il progetto. I candidati dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it selezionando il progetto prescelto. Per presentare la domanda è necessario essere in possesso di Spid. Info: serviziocivile@ancitoscana.it

o. b.