Giovani, il disagio va combattuto dando opportunità

Il fenomeno degli Hikikomori, ossia persone affette da un particolare disturbo psicologico e il cui significato letterale è ‘stare in disparte’, è un tema delicato e cruciale che riguarda il futuro dei nostri giovani. È un tipo di isolamento che può durare settimane, mesi o anche anni e spesso coinvolge giovani che si barricano nelle proprie stanze, interagendo solo con il mondo attraverso i social media o i videogiochi online. Le persone diventano hikikomori per cause complesse e multifattoriali: lo stress sociale, la pressione accademica e le aspettative eccessive possono portare i giovani a ritirarsi dalla società. La solitudine prolungata può portare a problemi come depressione, ansia, obesità e altri disturbi fisici.

Oggi è importante dare una risposta forte da parte del parlamento su questo grave problema: la mozione di maggioranza impegna il governo a promuovere all’interno degli istituti scolastici progetti di intervento volti a favorire il benessere sociale e creare le condizioni per consentire ai giovani di affrontare in modo soddisfacente i propri compiti di sviluppo rendendoli protagonisti delle loro scelte della propria crescita. Dobbiamo offrire ai giovani opportunità che abbiano un significato per loro, che li ispirino e li motivino a partecipare attivamente alla vita comunitaria. Questo può avvenire attraverso l’educazione, il volontariato o l’accesso a risorse che soddisfino le loro esigenze. Il ritiro sociale dei giovani è una questione che richiede un impegno collettivo. Dobbiamo creare spazi significativi, promuovere la partecipazione civica, rafforzare il capitale sociale e dimostrare empatia. Solo in questo modo potremo affrontare questa sfida e costruire una società più inclusiva e coinvolgente per tutti, giovani e anziani. Per queste ragioni Forza Italia voterà convintamente a favore delle mozioni e si impegnerà in tutte le sedi opportune per combattere questo fenomeno.

Rosaria Tassinari

deputata Forza Italia

componente

commissione infanzia

e adolescenza