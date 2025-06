Giovani Impegno sociale, sport e iniziative

Il mondo dei giovani è in fermento, con tanti progetti e iniziative di ogni genere. Presso il ‘Laboratorioaperto’ si è svolto il workshop ‘Partecipa oggi per cambiare la città di domani’, promosso dal gruppo informale di giovani ‘Forlì2035’. L’iniziativa ha visto una grande partecipazione, confermandola voglia di attivazione civica di una generazione spesso percepita come distante dalla politica locale.

Nei giorni scorsi Forlì ha ospitato anche la ‘Settimana della legalità’ e tra i momenti più significativi è senz’altro da citare il pomeriggio organizzato dall’associazione ‘Mondo libero dalla droga’: tanti studenti, insegnanti, famiglie, hanno ascoltato la testimonianza di Diego che con coraggio e sincerità ha raccontato la sua storia. In un secondo momento, i ragazzi hanno partecipato ai laboratori interattivi della Polizia Locale. A seguire i laboratori dell’Associazione Nucleo Cinofilo che ha permesso ai ragazzi di scoprire l’importante ruolo dei cani antidroga.

I Ministri Volontari di Scientology hanno consegnato alla scuola dell’infanzia ‘Chiocciola’ i materiali in donazione per i preparativi della festa di fine anno scolastico. Tra i doni i bambini hanno trovato diversi oggetti di cancelleria, utili per l’utilizzo a scuola come colori, matite, scotch, temperini e molto altro.

Un viaggio tra storia, arte e dolcezza ha coinvolto le classi quarte della scuola ‘Mellini’ di Magliano e Carpena che, in collaborazione con la pasticceria ‘La Pieve’, hanno dato vita a un concorso creativo a tema Egitto. Guidati dalla passione per l’antica civiltà, gli alunni hanno realizzato disegni raffiguranti la ‘torta dei loro sogni’, ispirata ai simboli e ai colori dell’Egitto. Tra tutte le opere, sei sono state preparate e poi esposte nella vetrina della pasticceria.

Il centro sportivo di Villafranca. nel percorso di riattivazione dei suoi impianti, ha accolto i partecipanti e famiglie all’evento competitivo a squadre di calcio balilla, organizzato dalla Asd Sport Calcino. L’evento ha visto anche la presenza di don Stefano, parroco di Villafranca che, con un pizzico di nostalgia, ha portato il suo ricordo dei tanti ragazzi cresciuti nelle parrocchie con calcetto e ping pong e auspicando che anche la versione evoluta del calcio balilla conduca i ragazzi verso la stessa sana passione di allora.