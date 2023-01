Giovani nei campi, contributi per oltre 2 milioni

Contributi in arrivo alle aziende agricole gestite da giovani. Sono infatti 317 le domande di aziende di giovani imprenditori accolte a livello regionale per il premio per il primo insediamento e Coldiretti Emilia Romagna rappresenta quasi il 50% di tutti i giovani che hanno presentato domande per circa 13 milioni di euro di contributi richiesti a fronte di una disponibilità di risorse da bando pari a 14 milioni i quali permettono il finanziamento di tutti i progetti.

Nelle due province di Forlì-Cesena e Rimini le 31 domande presentate da Coldiretti sono state giudicate tutte ammissibili raggiungendo un ammontare di 2 milioni e 255 mila euro. "Una cifra importante per i nostri territori – sottolinea il direttore delle federazioni Coldiretti di Forlì-Cesena e di Rimini, Alessandro Corsini – che rispecchia l’importante andamento sociale di ’ritorno alle campagne’ espresso dall’aumento di interesse dei giovani, per il comparto agricolo. I nostri uffici tecnici provinciali hanno curato con grande perizia e presentato circa il 50% di tutte le domande ritenute ammissibili dalla Regione, per le province di Forlì-Cesena Rimini, confermando così il dato regionale di fiducia che il comparto agricolo riserva alla nostra associazione".