Giovani protagonisti A scuola e non solo

Sono i giovani i protagonisti di tante iniziative cittadine che si sviluppano nei campi più disparati. Nell’ambito della terza edizione della manifestazione ‘Forlì vivere la legalità’, gli assessori Emanuela Bassi e Paola Casara hanno consegnato il premio per la maggior partecipazione al progetto ‘Cittadini di domani’, un progetto di rete con la presenza di ben 39 associazioni territoriali che offrono laboratori gratuiti sull’educazione alla Legalità e alla cittadinanza attiva durante l’anno scolastico, portando ad una restituzione artistica di tali attività all’interno di una manifestazione pubblica finale. Le scuole premiate sono state la scuola media Glauco Fiorini dell’istituto comprensivo 9 e la scuola primaria Archimede Mellini dell’istituto comprensivo 8. Ad entrambe le scuole sono state consegnate una targa e un buono di 400 euro ciascuno, da utilizzare per l’acquisto di libri e materiale didattico presso il Centro Didattico Romagnolo di Forlì.

Chi può essere più adatto a raccontare la storia di una scuola, se non gli studenti che la vivono ogni giorno? È quello che è accaduto alla scuola media Piero Maroncelli in occasione dell’open day 2025: alunni e docenti hanno accolto calorosamente le numerose famiglie del territorio che hanno potuto vivere uno scorcio delle tante attività svolte in questa scuola attraverso una viva partecipazione. Dopo un momento di presentazione, i bambini delle classi quinte sono stati coinvolti in diversi laboratori nelle discipline matematico-scientifiche, linguistiche, tecnologiche, artistiche e musicali. Momento finale, l’esecuzione di brani musicali da parte della ‘Maroncelli’s band’.

Un momento di partecipazione attiva, quella alla marcia della pace che si è tenuta domenica scorsa nel cuore della città e che ha visto il coinvolgimento di un gruppo di giovani dell’Azione Cattolica accompagnati da diversi genitori e guidati da don Mauro. "La scelta di essere presente a questo appuntamento – spiegano - è nata per voler dare forza alla speranza di vivere in un mondo senza guerre, soprattutto pensando al futuro delle nuove generazioni". Il gruppo si è ritrovato in piazzale Igino Lega e ha poi attraversato corso della Repubblica e piazza Saffi, fino al duomo.

Bari e Matera hanno ospitato il quattordicesimo forum nazionale della rete giovani soci e socie BCC. Organizzato da Federcasse assieme al comitato di coordinamento dei gruppi di giovani soci, il forum ha coinvolto 300 giovani da tutta Italia, affrontando il tema ‘Talenti naturali. Radici e futuro della sostenibilità’. L’evento ha visto la partecipazione anche delle socie Carmela Balestra di Forlì e Margherita Cappelli di Faenza, in rappresentanza della BCC ravennate, forlivese e imolese.