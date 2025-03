Giovani protagonisti Dalla politica allo sport

Il mondo dei giovani è in fermento, a scuola e non solo, tra progetti, iniziative e momenti di sano divertimento. Un incontro proficuo e ricco di spunti di riflessione ha visto la consulta provinciale degli studenti protagonista di un dialogo a 360 gradi con l’assessora alle politiche giovanili Paola Casara. L’invito, giunto dal Comune, ha offerto l’opportunità di affrontare temi cruciali per il futuro dei giovani, quali la rappresentanza studentesca, l’importanza del coinvolgimento attivo nella vita politica e sociale, e il ruolo della scuola come motore di crescita e sviluppo. Guidati dal presidente Andrea Callegati, i rappresentanti della Consulta hanno espresso le proprie idee e proposte, sottolineando la voglia di partecipazione dei giovani nei processi decisionali strategici di Forlì.

Il campo di atletica leggera di Faenza ha ospitato la prima prova dei campionati giovanili di società di cross (la corsa campestre), per le provincie di Forlì-Cesena e Ravenna. La Libertas Atletica Forlì si è mobilitata presentandosi con un piccolo esercito colorato di biancorosso composto in totale, sommando tutte le categorie, da ben 100 presenze. La Libertas ha conquistato poi quattro podi con Emma Pavone (prima nella categoria Esordienti-8), Shirley Igiebor (argento Esordienti-5), Giacomo Sedioli (argento Esordienti-10), Giulia Sassi (bronzo nella categoria Ragazze).

L’indirizzo sportivo del liceo scientifico ha partecipato al progetto ‘Professore per un giorno’. Nel corso degli incontri previsti, sono saliti in cattedra il responsabile marketing della Pallacanestro Forlì 2.015, Andrea Balestri e il duo formato da Jacopo Mulinacci e Luca Cornazzani, rispettivamente preparatore atletico e fisioterapista della Pallacanestro Forlì 2.015, per illustrare ai ragazzi il dietro le quinte del loro lavoro.

Alla scuola elementare Mellini (Magliano-Carpena), che fa parte dell’istituto comprensivo 8, il Carnevale è stato un’occasione speciale per riscoprire le tradizioni romagnole in un’atmosfera di festa e condivisione. Bambini e insegnanti si sono immersi nel dialetto e nei costumi di una volta, celebrando con entusiasmo la cultura del territorio. Tra i momenti più apprezzati della giornata, la preparazione della piadina,