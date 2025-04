Giovani talenti, stasera note a San Mercuriale

Da molti anni la Young Musicians European Orchestra organizza il Concerto di Pasqua, che quest’anno si terrà oggi alle 21 nell’Abbazia di San Mercuriale. Cuore pulsante della serata sarà l’Orchestra dei Giovani Europei, che negli ultimi anni si è particolarmente impegnata nella diffusione della Musica Sacra Italiana in tutto il mondo (dall’Iran, al Marocco, al Congo) e per l’occasione sarà diretta dal giovanissimo Indro Borreani, brillante violinista, approdato poco più che ventenne all’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano. Borreani ha suonato diverse volte a Forlì e in particolar modo si ricorda il suo grande successo con l’esecuzione delle stagioni di Vivaldi nel giugno 2024 per celebrare i 250 anni dalla fondazione del Corpo della Guardia di Finanza.

Il concerto prevede lo Stabat Mater di Vivaldi, che avrà come solista il mezzo soprano Giulia Alletto e la serata proseguirà con altre due pagine vivaldiane, affidate a tre giovanissimi violinisti provenienti dalle fila dell’Orchestra dei Giovani Europei: il Concerto in La minore per violino e orchestra, eseguito dal solista Enzo Kok, e il Concerto in Fa maggiore per tre violini e orchestra, eseguito da Martino Colombo, Enzo Kok ed Emanuele Andreatta. Il concerto è organizzato in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Regione Emilia-Romagna, Romagna Acque, Comitato Nazionale Italiano Musica e con il patrocinio del Comune di Forlì. Biglietti acquistabili o in prevendita su Vivaticket, o presso il Teatro Fabbri o dalle ore 20 presso la sede del concerto. Navata centrale numerata: Intero 20 euro, ridotto 12 (over 65 e under 25); navata laterale non numerata: intero 5 euro, 1 euro sotto i 10 anni. Info: erconcerti1@yahoo.com.