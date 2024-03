Giovani, un convegno per gli educatori

Domattina alle 8.30 presso il seminario, in via Lunga 47, si svolgerà il convegno diocesano degli oratori che avrà come tema ‘L’accompagnamento umano e spirituale’. Dopo i saluti del vescovo di Forlì-Bertinoro mons. Livio Corazza, interverranno gli operatori di strada della pastorale giovanile diocesana e terrà la relazione suor Ornella Fiumana, docente di teologia spirituale presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose ‘Sant’Apollinare’. Dopo la pausa si proseguirà con i laboratori. "Il convegno è rivolto a sacerdoti, operatori pastorali, educatori, insegnanti, formatori e studenti – afferma don Andrea Carubia, responsabile della pastorale giovanile e di quella vocazionale, che organizzano il convegno –. Con loro ci chiederemo cosa significa accompagnare i giovani che ci vengono affidati e cosa è importante per loro". Il convegno si concluderà alle 12.30, per iscrizioni www.pigifo.it.

Alessandro Rondoni