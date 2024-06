Giovanni Ravagli: "Sarò sindaco-tecnico per Tredozio colpita da frane e terremoto"

Il 61enne Giovanni Ravagli è il nuovo sindaco di Tredozio, che succede così all’ex deputata Simona Vietina, colei che si era trovata a gestire la doppia emergenza tra alluvione e terremoto. Lo fa con una vittoria che pochi avrebbero immaginato così larga e con una caratteristica fondamentale nel suo curriculum: "Per trent’anni sono stato responsabile tecnico del Comune di San Mauro Pascoli".

Ravagli, la si può definire ‘sindaco tecnico’?

"La mia esperienza sarà fondamentale nella gestione della ricostruzione e nella progettazione degli interventi ordinari. Se questo fa di me un sindaco ‘tecnico’, per me va bene. Penso che la mia forza sia lavorare bene in collaborazione: sia con i colleghi che con altre istituzioni. Credo di essere bravo a fare squadra. Ci metterò energia e positività".

Come procederà alla ricostruzione post alluvione e post terremoto di Tredozio?

"Seguiremo attivamente sia gli interventi assegnati alla società Sogesid, con cui è stata firmata la convenzione a fine aprile, sia quelli del Piano Speciale, in prossima realizzazione. Collaboreremo con la Regione per la ricostruzione privata prevista dall’ordinanza numero 14 del Commissario e ci adopereremo per chiedere ulteriore sostegno per la ricostruzione di immobili parzialmente pubblici, come il Palazzo della Cultura, ex Fascio".

Conosce già la struttura commissariale del generale Figliuolo? Come si relazionerà con lui per la ricostruzione?

"Avremo modo nei prossimi mesi di collaborare. Siamo sicuri che il generale Figliuolo, che è un uomo di Stato, si adopererà, come ha già dimostrato di fare, per consentirci di effettuare una ricostruzione rapida. Da parte nostra avrà massima disponibilità e collaborazione".

Il ruolo della Regione nella ricostruzione post terremoto?

"Sarà cruciale: abbiamo avviato, fin da prima delle elezioni, i contatti con l’assessora Priolo. A giorni prevediamo di fare il punto sulla ricostruzione, in cui potremo definire tempistiche e possibilità di ulteriori interventi".

Che cosa pensa del lavoro fatto finora sulla ricostruzione da parte del Comune?

"Un comune piccolo come Tredozio ha dovuto affrontare calamità che sarebbero state di difficile gestione anche per realtà più grandi. La precedente amministrazione ha fatto quanto era nelle sue possibilità: sicuramente è stata penalizzata dal non avere una task force tecnica che potesse pianificare gli interventi. Quella di rafforzare l’ufficio tecnico per accelerare gli interventi e i rimborsi è stata indicata già nella campagna elettorale come nostra priorità, che ci impegniamo a mettere in campo da subito".

Fra un anno lei andrà in pensione: a quel punto tornerà a vivere a Tredozio?

"La mia intenzione è proprio questa e la mia famiglia è molto felice di seguirmi".

Si aspettava una vittoria con il 65,2% dei consensi?

"Sono una persona dal carattere positivo: ero assolutamente convinto che la nostra lista avesse dato il meglio e fatto un ottimo lavoro. Sono stato comunque colpito dalla fiducia dimostrata dai tredoziesi, che ci impegneremo a non deludere. La lista ‘Ripartiamo da Tredozio’ è composta da persone competenti, entusiaste e motivate, che hanno tante idee e una gran voglia di mettersi a disposizione per migliorare il proprio paese".

È già pronta la giunta?

"Sono stati giorni piuttosto intensi, in cui stiamo iniziando a gestire la macchina comunale. Stiamo definendo gli ultimi dettagli e a giorni saremo pronti".