Girate due puntate. Giorgione porta a CavaRei la sua trasmissione tv

Barba lunga, mani ruvide, inconfondibile salopette e una passione autentica per la cucina genuina: Giorgione, al secolo Giorgio Barchiesi, è arrivato a Forlì. Il popolare volto di Gambero Rosso Channel, conosciuto per il suo programma cult ‘Giorgione – Orto e Cucina’, è approdato alla cooperativa sociale CavaRei per raccontare un progetto che profuma di terra, erbe aromatiche e inclusione sociale.

Nelle giornate di ieri e lunedì, le telecamere della trasmissione hanno, infatti, seguito la quotidianità della cooperativa nella sua sede a San Leonardo in Schiova, per documentare il progetto ‘Insolite essenze’, fiore all’occhiello dell’iniziativa agro-sociale forlivese. Nato tra il 2022 e il 2023, il progetto unisce agricoltura biologica e percorsi di inserimento lavorativo per persone con fragilità, dando vita a una piccola rivoluzione verde nel cuore della Romagna.

Un’idea che non poteva avere testimonial migliore: Giorgione, cuoco contadino per vocazione, ha costruito il suo successo televisivo su una cucina lenta, rustica e sincera, fatta di orti, sapori di stagione e convivialità; le sue espressioni veraci e spontanee sono anche diventate meme sui social, conquistando anche la simpatia dei più giovani. A Forl ha trovato terreno fertile, in tutti i sensi, per raccontare come il cibo possa essere un modo per fare comunità.

Il progetto ‘Insolite essenze’ si sviluppa a partire dalla coltivazione di erbe aromatiche nel terreno biologico della cooperativa, ma va ben oltre: il cuore mobile dell’iniziativa è ‘Chicchiamo’, un bar-truck che serve tisane, bevande e prodotti realizzati proprio utilizzando come ingredienti le erbe coltivate ed è laboratorio di formazione per persone con fragilità. ‘Chicchiamo. Insolitamente insieme’ è motto e nome di questo originale punto di incontro dove la qualità incontra il valore umano.

Giorgione ha visitato anche la sede di CavaRei, in via Bazzoli, per conoscere e raccontare altri progetti portati avanti dalla cooperativa, tutti legati da un filo comune: offrire dignità, autonomia e relazioni a chi spesso è relegato ai margini e non ha opportunità per esprimere se stesso e le sue potenzialità. Con la sua presenza calorosa e autentica, Giorgione porta le luci della televisione su una realtà che merita attenzione e imostra come il gusto – quello buono e quello etico – possa cambiare la società. E ora non resta che attendere la messa in onda.

Sofia Nardi