Giro di auto rubate: ricettazione a Meldola

Anche il territorio forlivese, e in particolare Meldola, è stato interessato da una vasta indagine dei carabinieri di Trento su un traffico di auto rubate, anche di lusso. Nel dettaglio, gli uomini dell’Arma del Nucleo Investigativo della compagnia trentina, in collaborazione con i reparti locali, hanno eseguito ieri ordinanze di custodia cautelare nei confronti di otto persone (due albanesi, un colombiano, un ucraino e quattro italiani) ritenute responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata ai delitti contro il patrimonio, ovvero di furti e ricettazione di autoveicoli. Contestati alla banda undici furti, di cui due tentati, commessi dal 2018 al 2022 nelle province di Trento e Bologna presso concessionarie e privati, per un totale di 15 tra autovetture e motocicli; colpi fra l’altro commissionati alla banda dai ricettatori stessi.

Durante la fase preparatoria, i banditi rubavano targhe da veicoli di uguale marca e modello da apporre sulle autovetture rubate, in modo da evitare di essere individuati e fermati dalle forze dell’ordine durante i primi spostamenti. Altri cambi di targhe venivano effettuati durante la fase di consegna presso i vari ricettatori: questi sono stati individuati e denunciati sia all’estero, in Slovenia, sia in Italia e per la precisione a Roma, Latina e, appunto, anche a Meldola, indagato (o indagati) di cui non sono state fornite ulteriori indicazioni.