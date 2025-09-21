Giro di Romagna, gli operatori: : "Ss67 chiusa, disagio per i clienti"

A causa dello svolgimento del Giro di Romagna, oggi la statale 67 Forlì-Firenze è chiusa a Castrocaro dalle 12 alle 17. Chi dovesse transitare da Forlì verso la media e alta valle del Montone e viceversa dovrà usare in alternativa la provinciale del Rabbi fino a San Zeno, per ritornare sulla SS67 a Rocca attraverso la Sp 23 delle Cento Forche. Gli automobilisti troveranno segnalazioni e forze dell’ordine a Castrocaro e a Rocca. Il provvedimento ha suscitato polemiche fra gli operatori turistici della valle del Montone, dei quali si fa interprete Marisa Raggi del ristorante Al Vecchio Convento di Portico: "La domenica è il giorno della settimana in cui si lavora di più. Ma, se i clienti trovano la strada chiusa (già rallentata da vari semafori per cantieri) proprio all’ora del pranzo, da noi non vengono, perché non possono allungare tanto la strada, passando da Predappio-San Zeno e tantomeno da Modigliana e Tredozio". In questi giorni gli operatori e gli automobilisti hanno chiesto spiegazioni anche ai sindaci della vallata. Risponde Marco Valenti di Rocca: "Durante la riunione organizzativa del Giro di Romagna in prefettura, è stato consultato solo il sindaco di Castrocaro. Noi di Dovadola, Rocca e Portico non siamo stati informati. L’unica cosa che possiamo fare è consigliare gli operatori di avvisare i loro clienti delle alternative per raggiungere le mete da scegliere. Ma capisco il disagio di entrambi".

Quinto Cappelli