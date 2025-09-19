Giro di Romagna: sport, viabilità e salute

Per il secondo anno consecutivo il Giro di Romagna, gara del circuito ciclistico professionistico internazionale, approda a Castrocaro. La competizione, giunta all’88ª edizione, partirà domani da Lugo alle 10 e si svilupperà lungo 197,4 km (2300 metri di dislivello) attraversando 12 Comuni. Giunti all’ombra del Campanone i ciclisti dovranno percorrere per sette volte un circuito di 17,5 km affrontando la salita delle volture. L’allestimento del circuito e lo svolgimento della gara comporteranno alcune modifiche alla viabilità nel fine settimana.

Domani dalle 14 alle 18 è previsto il divieto di sosta in viale Marconi nel tratto compreso tra via Dante Alighieri e via Cantarelli e dalle 14 fino a fine evento nel parcheggio Poggiolini, che domenica non ospiterà il mercato contadino per consentire il posizionamento dell’area tecnica e televisiva di Rai Sport, che trasmetterà in diretta l’ultima ora di gara. Domenica dalle 6 fino a fine evento il divieto sarà esteso alle strade interessate dal circuito, in particolare via Conti, via Ladino, le piazzole di sosta di via Mengozzi (Ss 67 tosco – romagnola) e lungo l’asse del viale principale da via Roma a via Sacco e Vanzetti comprese; è invece prevista l’interruzione del traffico veicolare dalle 12 alle 12.30 circa in viale Marconi per la volata finale del Giro di Romagna Allievi mentre dalle 13 alle 16.30 saranno chiuse via Mengozzi e viale Marconi (da via Conti alla rotonda di Terra del Sole), nonché via Conti, via Ladino e le altre vie interessate dal circuito, volture comprese. Esclusi ovviamente dal divieto i mezzi autorizzati e d’emergenza. In occasione del Giro, la celebrazione della Ss. Messa domenicale nella chiesa di Castrocaro sarà anticipata alle 10.30 mentre si svolgerà regolarmente l’evento rievocativo A.d. 1387 Battaglia a Terra del Sole: durante la fascia oraria in cui il territorio sarà interessato dalla corsa, sarà possibile raggiungere la cittadella da Castrocaro, a piedi e in bicicletta, e da Forlì posteggiando nell’ampio parcheggio di via Sacco e Vanzetti; confermati l’apertura della locanda all’interno del Bastione San Martino dalle 12 e gli altri intrattenimenti, compresa la battaglia sotto le mura di Porta Fiorentina, in programma alle ore 17.30.

Sport fa rima con salute, in prossimità dell’arrivo di viale Marconi sarà allestito il ‘Novo Nordisk health village’, spazio dedicato alla promozione di stili di vita sani e alla prevenzione di patologie quali sovrappeso e obesità, fattori di rischio per lo sviluppo di malattie cardiovascolari come infarto, ictus e insufficienza cardiaca, la prima causa di morte in regione (il 43% della popolazione è in eccesso di peso, l’11% obeso). Dalle 10.30 alle 13 medici volontari della Ausl Romagna saranno a disposizione per effettuare una serie di test, come la misurazione della circonferenza della vita, il calcolo di indice di massa corporea e il controllo della pressione. Alle 14.30 si svolgerà la Driving Change Arena, dibattito tra medici, rappresentanti delle istituzioni locali, associazioni, pazienti ed esperti per parlare insieme di salute e prevenzione di malattie croniche non trasmissibili attraverso l’attività fisica e lo sport.

Francesca Miccoli