‘Girotondo’ rinnovato: "La scuola di Meldola è a misura di bambino"

L’anno scolastico a Meldola parte con la scuola dell’infanzia ‘Girotondo’, rinnovata e appena inaugurata, nel pomeriggio di sabato. Un intervento corposo di ristrutturazione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico del valore di un milione e 60mila euro finanziato con risorse del risorse del Pnrr, del Ministero dell’Istruzione e del Merito e da fondi comunali: il complesso è ora sicuro e moderno.

"Con grande emozione restituiamo alla comunità una scuola dell’infanzia rinnovata e funzionale. Questo progetto – ha detto il sindaco di Meldola Roberto Cavallucci – rappresenta un traguardo importante per l’Amministrazione e un investimento strategico per il futuro dei nostri bambini e della nostra città. Come ricordava Piero Calamandrei, la scuola è il luogo dove si costruisce il futuro di una società. Ringrazio la dirigente scolastica per la preziosa collaborazione in tutte le fasi del progetto, il corpo docente, le famiglie, i dipendenti comunali, i professionisti coinvolti e alla ditta ‘Nuova Moffa Costruzioni’, esecutrice dei lavori".

A sua volta, è intervenuta la dirigente scolastica Benedetta Zaccarelli: "Gli ambienti si presentano oggi non solo più sicuri, ma anche accoglienti, belli e a misura di bambino, grazie a un’attenzione particolare riservata alla cura estetica e funzionale degli spazi". L’insegnante Marusca Vignali ha condiviso la gioia e l’entusiasmo del corpo insegnanti: "Vivere ogni giorno questi spazi con i nostri bambini sarà ancora più bello. Questi ambienti rinnovati ci aiuteranno a svolgere al meglio il nostro lavoro: educare e far crescere con cura, passione e attenzione tutti i bambini".

La nuova scuola ‘Girotondo’ ospita ora cinque sezioni e dispone di spazi didattici e di servizio completamente riqualificati, ambienti moderni, sicuri e funzionali garantiranno un’esperienza scolastica serena e stimolante per bambini, insegnanti e personale. "Un importante passo avanti per la scuola meldolese e per l’intera comunità – hanno precisato infine il vicesindaco Filippo Santolini e l’assessore alla scuola Michele Drudi – che rafforza il sistema educativo cittadino rendendolo sempre più sicuro, accogliente e vicino alle esigenze delle famiglie".

Oscar Bandini