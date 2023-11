’Giù le mani’ dalle donne. Uniti per gridare "basta"

La violenza di genere si combatte anche con la sensibilizzazione. Proprio in questo spirito sono numerosissime le iniziative sul tema che si svolgeranno domani, nella giornata nazionale contro la violenza sulle donne. Il tavolo permanente delle associazioni contro la violenza alle donne domattina alle 9.30 nella sala Santa Caterina presenta agli studenti delle scuole superiori lo spettacolo ‘Briciole’, di e con Stefania Paternò: un monologo brillante che pone l’attenzione sulle relazioni tossiche e in modo particolare sul narcisismo patologico. Lo spettacolo si svolge in collaborazione con il Centrodonna comunale, l’istituto professionale Ruffilli, con il patrocinio di Avis Comunale e il sostegno di Cgil e Cna-Impresa Donna. Un altro spettacolo, questa volta alle 20.45 nel teatro di San Martino in Strada (piazzetta della Pieve 1), sarà presentato dal Teatro due Mondi, nella serata organizzata dal circolo Acli. Il titolo è ‘Quelle ragazze ribelli. Storie di coraggio’.

"Protagoniste sono ragazze e donne che hanno vissuto o vivono con coraggio il loro tempo e sono esempio di ribellione contro convenzioni, discriminazioni, stereotipi culturali – spiega il regista Alberto Grilli –. Paula, Malala, Rosa, Giulia, Teresa, Shymaa hanno realizzato, grazie ad una strenua resistenza, il loro sogno di libertà, rompendo gli schemi che la società, regolata dagli uomini, ha loro imposto". Ingresso a offerta libera. Coopalleanza ha previsto un momento di riflessione collettiva nei 350 negozi della cooperativa: alle 11 tutto il personale e la clientela, sospenderanno ogni attività per partecipare assieme a un momento di presa di coscienza comune sulla piaga dei femminicidi. Questo momento, organizzato da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, non sarà però caratterizzato dal silenzio: la cooperativa ha scelto una modalità per far sentire forte il suo messaggio di allarme, con l’intento di coinvolgere anche sul piano emotivo le lavoratrici e i lavoratori, le socie e i soci, tutte e tutti i clienti. Al centro commerciale Puntadiferro domani a partire dalle 11 si terrà l’evento ‘Giù le mani’. L’iniziativa, organizzata da Forlifarma Spa, società di gestione delle Farmacie Comunali. Prevista una conferenza nel corso della mattinata sui temi di prevenzione, contrasto e sensibilizzazione in merito alla violenza di genere, ed un successivo incontro, nel pomeriggio (ore 15-17.30), inerente ai percorsi di aiuto e soccorso alle vittime. Lungo l’arco della giornata si svolgeranno eventi collaterali a cura del comitato Cri di Forlì (che organizzerà anche un corso divulgativo di primo soccorso, al pomeriggio) e di varie associazioni attive nel sociale. Anche il Soroptimist International Club si è attivato: alle 17, con il patrocinio del Comune, sarà illuminata di arancione una parte della facciata del palazzo comunale. Saranno accese, inoltre, candele arancioni per accendere l’attenzione della cittadinanza sulle violenze perpetrate ai danni delle donne.

Questa mattina studenti e professori delle classi quinte dell’Itaer Baracca, saranno impegnati in un flash mob sul tema del femminicidio, dal titolo ‘Sangue non è amore’. Al saluto della dirigente Maura Bernabei seguiranno gli interventi dell’avvocata Carla Ciani, specializzata in diritto della famiglia, della ex studentessa Itaer Gloria Forlazzini, impegnata in un centro di accoglienza per le donne maltrattate e delle professoresse Loredana Para e Cristina Aguzzoni. La parte centrale dell’evento sarà la lettura dei nomi delle donne uccise. Per ognuna di loro sarà appoggiata nella panchina rossa una rosa da parte degli uomini, e le scarpe rosse da parte delle donne. Sempre oggi alle 11, presso il liceo classico Morgagni, la polizia di Stato in collaborazione, nell’ambito della campagna permanente denominata ‘Questo non è amore’, incontrerà gli studenti di tredici classi del primo anno per sensibilizzarli sul tema della violenza di genere. L’incontro sarà tenuto dalla vice ispettrice Tamara Fanelli.

Sofia Nardi