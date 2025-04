Giubileo, la beata Benedetta Bianchi Porro protagonista. “Un esempio”

Forlì, 7 aprile 2025 – I diecimila pellegrini che da tutto il mondo hanno varcato sabato la Porta Santa di San Pietro, in occasione del Giubileo dei malati, hanno ricevuto anche il depliant ‘Beata Benedetta Bianchi Porro, testimone di speranza’. Oltre a due foto della Beata, il depliant contiene una breve biografia, una sua lettera a Natalino (un giovane coetaneo di 27 anni “che si sentiva solo”) e spiega come conoscerla meglio, a cominciare dalla visita alla tomba nella sua Dovadola.

E proprio da Dovadola, così come da Forlì, c’erano sabato anche sessanta pellegrini della diocesi di Forlì-Bertinoro. Ma l’appuntamento è stato soprattutto un’occasione per far conoscere nel mondo l’esempio di Benedetta nell’affrontare la malattia che la portò a morire il 23 gennaio 1964 a soli 28 anni.

Terminato in mattinata il pellegrinaggio sulla tomba dell’apostolo San Pietro, guidato da don Domenico Ghetti e don Rudy Viscarra (cappellani rispettivamente dell’ospedale Pierantoni- Morgagni di Forlì e dell’Unità pastorale di Dovadola e Rocca), i 60 pellegrini forlivesi si sono ritrovati nel pomeriggio nella chiesa di Santa Monica: lì hanno ascoltato la sorella di Benedetta, Emanuela Bianchi Porro, e don Andrea Vena, postulatore della causa di canonizzazione e biografo della Beata dovadolese. I due relatori hanno presentato ‘Benedetta testimone di speranza’, che è appunto il tema del Giubileo voluto da papa Francesco.

Per la sorella Emanuela, già ballerina alla Scala di Milano, “Benedetta è la santa dell’amicizia e della speranza, anche quando lei, sorda, cieca, paralizzata a letto, rimasta con la sensibilità solo in due dita, incoraggiava i tanti amici che accorrevano al suo letto per consolarla, ma se ne partivano consolati”. La sua caratteristica? “Una cieca che conduce alla luce e alla pace, anche quando era nel buio più totale, anche quando sembrava non farcela più, convinta fino in fondo che la vita è sempre un miracolo”.

Don Vena ha spiegato perché Benedetta “è testimone di speranza non solo per ammalati e anziani, ma anche e soprattutto per i giovani del suo tempo e anche di oggi, affamati e assetati di verità, amicizia e vera e profonda spiritualità”. A questo proposito ha letto e commentalo alcuni scritti di Benedetta, fra cui la bellissima e drammatica lettera a Natalino, in cui racconta al giovane “di non essere disperata nel mio Calvario”, pur trovandosi “al buio”, inferma da tempo, “quando stavo per coronare gli studi in medicina a Milano”. E conclude: “Io so che in fondo alla via, Gesù mi aspetta. Ho trovato una sapienza più grande di quella degli uomini. Ho trovato che Dio esiste ed è Amore, Fedeltà, Gioia, Fortezza, fino alla consumazione dei secoli”. Per don Vena, “Benedetta nella vita e nella fede ha anche traballato, ma non è mai caduta, perché ha sempre creduto in Dio, la speranza che non delude”. Per il postulatore e biografo, la grandezza di Benedetta, anzi la sua modernità, sta nell’inserirsi a pieno titolo anche nell’attuale dibattito del fine vita, “proprio come testimone di speranza”.