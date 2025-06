Giubileo della famiglia, la gioia dei volontari di Nonno Banter

L’Associazione ‘Nonno Banter 57 - Giochi di strada’ di Meldola è stata protagonista la scorsa settimana al Giubileo della Famiglia a Roma.

Presente sulla suggestiva terrazza del Pincio, l’associazione ha portato i suoi ‘Giochi di legno’, coinvolgendo e divertendo decine di bambini giunti nella Città Eterna insieme alle loro famiglie e ai movimenti giovanili.

"Essere a Roma per far divertire i bambini durante il Giubileo è un sogno che si realizza", ha dichiarato con emozione Walter Turci, nonno, falegname e presidente dell’Associazione. A testimoniare la vicinanza della comunità di Meldola e l’importanza dell’evento, hanno fatto visita anche il sindaco Roberto Cavallucci e il parroco Don Enrico Casadio, che hanno portato il loro saluto e sostegno. "La partecipazione al Giubileo rappresenta un riconoscimento significativo per tutti i volontari della nostra associazione – aggiunge Turci – da anni impegnata a favore dei più piccoli e dei valori della famiglia, della solidarietà e dell’educazione. Un’esperienza che conferma il valore del volontariato e il ruolo fondamentale dei giovani, vera speranza e futuro della nostra società".

o.b.