Giubileo della salute con pellegrinaggio e incontro serale sulla preghiera

Domani la Consulta per la pastorale della salute organizza il Giubileo del mondo della salute e della fragilità sul tema ’La speranza poi non delude’. Il ritrovo sarà presso la basilica di San Pellegrino, in piazza Morgagni, da dove alle 15 partirà il pellegrinaggio che si concluderà alla casa di riposo Zangheri, dove alle 16 il vescovo mons. Livio Corazza presiederà la messa. Seguirà un momento conviviale comunitario organizzato dalla casa di riposo. In caso di maltempo tutto si svolgerà nella cappella della Zangheri. Chi partecipa all’evento può ricevere l’indulgenza plenaria alle condizioni prescritte: preghiera per il Papa, confessione e comunione.

Alle 20.45 nella basilica di San Mercuriale è invece in programma l’ultimo appuntamento del percorso ’La preghiera: dialogo con Dio, respiro dell’anima’, dal titolo ’Santa Maria: immagine conduttrice della nostra preghiera’, con l’intervento del teologo Ermes Ronchi. Gli incontri sono proposti in occasione del Giubileo dall’Ufficio catechistico diocesano, di cui è responsabile il vicario generale, don Enrico Casadei.