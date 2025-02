Giuli e la sfida Forlì-Cesena: "Si candida solo una città"

Un’intesa raggiunta, a livello locale, dopo una settimana di tensioni sull’asse Forlì-Cesena: la prima amministrata dal civico di centrodestra Gian Luca Zattini, la seconda dal dem Enzo Lattuca. È stato Zattini il primo a parlare di Forlì candidata come capitale italiana della cultura nel 2028, senonché a Cesena c’era già all’ordine del giorno di farsi avanti. Ieri a Forlì è arrivato il ministro della Cultura Alessandro Giuli, che Zattini aveva informato già il 15 gennaio (quando era stato a Roma). E la faticosa intesa, pur nel gioco delle parti della politica, sembra reggere: Forlì candidata, Cesena città partner e coinvolta nel progetto.

"Una è la città che vince, secondo le regole. Ma è il territorio che vince insieme a quella città. Quindi non c’è da escludere alcun gemellaggio", ha detto Giuli ieri mattina, arrivando all’ex Collegio Aeronautico (dove il Comune di Forlì vorrebbe trasformare i mosaici sul volo risalenti al Ventennio in un piccolo museo). Parole sottolineate anche dalla deputata di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri. Insomma, sarà Forlì a correre ("è la candidata naturale", ha detto Giuli al pomeriggio). Da Cesena, città recentemente insignita del titolo di co-capoluogo, pare che non ci sia gelosia: "La presentazione della candidatura è un atto puramente burocratico", ha detto venerdì il cesenate Enzo Lattuca, che è anche presidente della Provincia. Precisando però: "Purché il progetto sia comune. Ci guadagna sia Forlì, sia Cesena". In altre parole: bene Forlì, che ha come fiore all’occhiello le grandi mostre ai musei San Domenico (apre oggi ‘Il Ritratto dell’Artista’, già 30mila le prenotazioni), ma dovranno esserci eventi anche a Cesena. E risorse: il progetto vincente otterrebbe un milione.

Arrivare a una quadratura del cerchio, come detto, non è stato facile. Lattuca aveva inviato a Zattini una lettera da co-firmare in cui chiedere al ministro Giuli di cambiare le regole del bando, consentendo una candidatura doppia in piena regola. Zattini ha preferito evitare di forzare la mano. Le parole del ministro, del resto, hanno fatto capire che il bando non cambierà. Allora Cesena attende che si concretizzi la buona volontà ripetuta, negli ultimi giorni, dal sindaco Zattini, che ha ricordato come il co-capoluogo sia "città sorella" e di voler coinvolgere il territorio. "Basta con questo clima da derby", ha concordato Lattuca.