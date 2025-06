Giulia è la miglior barista. Prima italiana ’incoronata’

È forlivese la migliore barista dell’anno: Giulia Ruscelli, professionista del Bar Lovo in piazza Saffi, si è aggiudicata l’edizione 2025 dell’Espresso Italiano Champion in tema di espresso e cappuccino italiani.

Si tratta della prima donna italiana a vincere la competizione, che contava dodici partecipanti in totale, organizzata dall’Istituto Espresso Italiano (Iei) e svoltasi il 24 giugno a Conegliano Veneto nella sede di Dersut Caffè.

Da quattordici anni nel mondo della ristorazione, Giulia Ruscelli si è specializzata in particolare nel corso degli ultimi anni nella ‘latte art’, rendendola una personale grande passione.

"È la mia prima gara e non mi aspettavo assolutamente di vincere, neanche di arrivare in finale. Il motivo per cui ho scelto di essere qui – spiega la vincitrice – era crescere a livello personale e lavorativo, e per conoscere un ambiente diverso dove ci sono tutti esperti e appassionati di caffè". Poi continua: "Porto a casa l’essere più minuziosa, attenta ai dettagli e alla pulizia nel bar in cui lavoro con l’obiettivo di trasmettere questa cosa alla mia clientela, sono contenta di aver raggiunto un trampolino di lancio che mi permetterà di avere varie porte aperte, dandomi l’opportunità di scegliere la strada che sentirò più mia".

Dopo una prima semifinale con dodici partecipanti, solo sei di loro hanno avuto diritto alla finale, in cui – con un tempo di undici minuti – si doveva tarare la macchina Roncilio Classe 20 ASB, il macinadosatore e dimostrare di saper preparare quattro espressi e quattro cappuccini, sottoposti poi a una giuria tecnica composta da esperti del settore.

L’Espresso Italiano Champion è da diversi anni la gara per i baristi che vogliono mettersi in gioco nella preparazione di espressi e cappuccini, simbolo di italianità. Centinaia di partecipanti negli anni, in una gara aperta a tutti e svolta con un meccanismo di selezione locale per arrivare poi alle semifinale e finali nazionali e internazionali. "Sono particolarmente felice – conclude infine Alessandro Borea, presidente dello Iei – che a vincere sia stata una giovanissima professionista, la figura femminile nel settore è sempre più fondamentale, su tutta la filiera".

Sergio Tomaselli