Giulia e le altre. Incontri, flash mob e convegni: tutto per dire "basta"

Rappresentazioni teatrali, eventi, convegni, assemblee, passeggiate. La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, in calendario per sabato, si manifesta in città e nel territorio con svariati appuntamenti e in diverse modalità ma con un unico obiettivo: educare al rispetto delle donne, della loro vita, delle loro libertà, delle loro sensibilità.

Questa alle 21 (con replica in matinée per le scuole secondarie di secondo grado domani alle 11), l’Accademia PerdutaRomagna Teatri presenta al teatro Piccolo la nuova produzione Barbablù, un intenso monologo contro la violenza di genere, scritto da Hattie Naylor (traduzione di Monica Capuani), interpretato da Edoardo Frullini e diretto da Giulia Paoletti. In occasione della replica per le scuole, al termine dello spettacolo, è previsto un momento di incontrodibattito intorno allo spettacolo insieme agli artisti e a rappresentanti della sede di Forlì di Amnesty International e del Centro Donna. Negli stessi giorni, sarà allestita presso il foyer del teatro Piccolo la mostra ’Com’eri vestita?’, curata in Italia da Libere Sinergie. Un allestimento che intende sensibilizzare il pubblico sul pregiudizio che la vittima "avrebbe potuto evitare stupro e abusi se solo avesse indossato abiti meno provocanti".

Sempre da oggi a Meldola, per tre giorni, va in scena ‘Diventare grandi senza violenza’: l’assessorato alle pari opportunità del Comune promuove questa rassegna per sensibilizzare tutta la cittadinanza. Questa sera alle 20.30, nella sala del consiglio comunale, si terrà il primo momento di incontro con ‘Ogni riferimento a fatti e persone non è puramente casuale’, incontro di lettura collettiva di brani scelti da ‘Ferite a morte’ di Serena Dandini, con intermezzo musicale a cura di Nicole Fabbri. Domani alle 10.30 in piazza Orsini si svolgerà la ‘Passeggiata del Rispetto’, evento di sensibilizzazione a cura dei bimbi delle scuole dell’infanzia Giramondo e Girotondo. Si chiude sabato alle 20.30 al teatro Dragoni, con la rappresentazione ‘Neanche con un fiore’, a cura degli alunni e dei docenti della scuola secondaria di 1° grado Dante Alighieri, con intermezzo musicale e coro delle classi seconde dell’indirizzo musicale.

A Bertinoro è invece in calendario un convegno al teatro ex seminario ’Ermete Novelli’, di piazza Piazza Ermete Novelli 9; si parte alle 9 con la presentazione di due libri: ’La dichiarazione sovversiva’ e ’Vita e Visioni. Mary Shelley e noi’; la presentazione avverrà nella forma dell’incontro tra gli studenti delle terze classi delle medie e Giulia Civelli, responsabile del Centro Donna Forlì, e Thomas Casadei, docente di filosofia del diritto dell’università di Modena e Reggio Emilia e co-autore dei due testi. Sabato alle 11, nel palazzo comunale, incontro con Eleonora Giovanardi che presenta il suo lavoro ’Bella e brava: antidoti agli stereotipi di genere’. Giovanardi è la co-fondatrice dell’associazione Amleta ed è un’attrice diplomata alla scuola Paolo Grassi di Milano; lavora in teatro, in tv e nel cinema (è stata protagonista del film Quo Vado? di Checco Zalone). Modera l’incontro la giornalista Margherita Barbieri.

Tornando a Forlì, l’associazione Rea (collettivo femminista e Lgbt forlivese) organizza per oggi alle 17 una passeggiata trans-femminista vicino al bar Volume del teaching hub; alle 19.30 in piazzetta delle Operaie, via Fossato Vecchio 2D assemblea aperta sul tema: ’Giulia e le nostre sorelle: oggi feremo rumore’: le organizzatrici invitano tutti a portare con sé "oggetti rumorosi, tipo chiavi e pentole". Domani all’Aeronautico andrà invece in scena un flash mob.