La chiesa non basta a contenere l’affetto per Giulia Valgimigli: “Sei stata un raggio di sole”

Forlì, 27 settembre 2025 – Non c’era spazio sufficiente nella chiesa di San Giovanni Evangelista a Forlì: le persone hanno riempito i banchi e le navate. Tutti per Giulia Valgimigli, la giovane di 25 anni morta travolta da un treno a Pinarella, accompagnata nel suo ultimo viaggio da una folla silenziosa e commossa. “E’ una sciagura”, ripetono, come un mantra, le persone attonite prima del funerale. Sopra al feretro, mazzi di fiori viola e girasoli: “Era il suo fiore preferito”, osservano alcuni cari all’arrivo della bara, e una fotografia di Giulia sorridente. A dare l’ultimo saluto alla giovane i genitori, la sorella e il fratello maggiori, lo zio e il nonno a cui Giulia era molto legata.

Durante la funzione, celebrata da don Mauro dall’Agata, hanno preso la parola alcuni amici ed ex colleghi: "Giulia era un vulcano, scherzava sempre, dava delle pacche sulle spalle che ti rivoltava. Chiedo a tutti i presenti: ricordatela durante le vostre giornate. Ciao Giulia”. Sul pulpito è salito anche Dustin, il fidanzato della giovane, visibilmente emozionato, che era con lei nel momento dell’incidente.

"È entrata nella mia vita come un raggio di sole mentre era buio pesto e l’ha completamente illuminata. Era una ragazza con un cuore unico riusciva a mettere sempre chiunque al primo posto. Ciò che siamo stati mi darà la forza di andare avanti”. La dinamica del dramma resta una ferita difficile da accettare, soprattutto per chi le ha voluto bene: “Rivolgo il mio perdono a chi ce l’ha con me, lo comprendo. Sono stato con lei fino all’ultimo”. Quando il feretro è stato sollevato per uscire dalla chiesa l’applauso è partito spontaneo e ha accompagnato la giovane fino al carro funebre diretto al cimitero di Bussecchio.